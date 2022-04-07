Майже 19 тисяч росіян "у Кобзона": які втрати Росії на 43 добу вторгнення

7 квітня 2022 , 10:15
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Від початку війни ЗСУ ліквідували 18 900 російських солдатів. Крім того, країна-агресорка втратила чимало своєї техніки.

Оприлюднили свіжі втрати російських загарбників. Ці цифри приблизні, оскільки підрахунок ускладнюється через інтенсивні бої.

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Втрати росіян

  • Особового складу – близько 18 900 осіб,
  • танків – 698,
  • бойових броньованих машин – 1891,
  • артилерійських систем – 332,
  • РСЗВ – 108,
  • засоби ППО – 55,
  • літаків – 150,
  • гелікоптерів – 135,
  • автомобільної техніки – 1358,
  • кораблі /катери – 7,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.


Втрати загарбників / Інфографіка Гештабу

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Автор: Ольга Музика