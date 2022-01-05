Майже 2 сотні: у Казахстані офіційно заявили про постраждалих у протестах

У Казахстані тривають масові протести. Влада офіційно заявила, що під час заворушень постраждали майже 200 людей.

Видання з посиланням на інформацію від Управління громадського здоров'я Алмати повідомляє про 190 постраждалих внаслідок протестів.

Читайте також Вибухи й сотні затриманих: Казахстан далі протестує, ЗМІ пишуть про захоплення акімату в Алмати

У Казахстані офіційно заявили про постраждалих

До лікувальних закладів звернулися 190 людей. Зокрема, 150 місцевих жителів привезла швидка допомога, ще 40 самі прийшли до лікарів.

У результаті госпіталізували 40 постраждалих. З них 7 людей перебувають у реанімаційному відділенні, серед яких є 4 поліцейських.

Загалом травми у результаті заворушень отримали

137 правоохоронців,

53 цивільні особи.

До слова, про таку кількість постраждалих протестувальників і поліції інформує влада, насправді кількість може бути більшою.

Ситуація з протестами в Казахстані: коротко

Протести в Казахстані розпочалися ще 3 січня, вони тривають і досі. Мітингувальники вимагали знизити ціну на зріджений газ, яка на початку року зросла удвічі, а також просили відправити у відставку уряд.

Влада виконала ці вимоги. Однак протестувальники з вулиць не йдуть. Періодично спалахують сутички активістів з правоохоронцями.

Вранці 5 січня на вулиці Алмати вивели БТРи, протестувальники палили автівки правоохоронців, крім того, лунали звуки вибухів світлошумових гранат. ЗМІ пишуть, що учасники акції захопили адміністрацію в Алматинській області.

В Алмати, Мангістауській та Алматинській областях ввели надзвичайний стан.

Протести на вулицях Алмати: дивіться відео

Текст допису ORDA:

За даними Управління громадського здоров'я Алмати, до лікувальних закладів звернулися 190 осіб, із них за швидкою допомогою 150 та 40 за самозверненням.

Госпіталізовано 40 осіб, у тому числі в реанімації перебувають 7 постраждалих, з них 4 співробітники поліції.

Серед усіх постраждалих – 137 поліцейських та 53 цивільні особи.