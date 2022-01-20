Майже 3 тисячі нових випадків за добу: на Прикарпатті введуть червону зону

В Івано-Франківській області спостерігають стрімкий приріст хворих на коронавірус. У регіоні введуть червону зону карантину.

МОЗ надіслало подання, щоб запровадити на Прикарпатті червону зону. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Важливо В Україні розпочався спалах COVID-19, – Ляшко

Ситуація на Івано-Франківщині погіршується

Ляшко наголосив, що Івано-Франківська область перевищує 3 індикаторні показники, визначені у постанові Кабінету Міністрів про адаптивний карантин. Зокрема, зростає навантаження на медичну систему, оскільки збільшується рівень госпіталізацій.

Відповідно до статистики МОЗ, на Прикарпатті за добу 19 січня зафіксували 2777 нових випадків COVID-19.

Останні новини про карантин

В Україні розширюється помаранчева зона карантину. Станом на 20 січня там є 7 регіонів: Рівненська, Сумська, Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська, Львівська та Тернопільська області. Ще 18 січня в ній перебувало 4 регіони, а 14 січня "помаранчевими" були 2 області. Зверніть увагу! 19 січня по всій Україні зареєстрували 19 січня по всій Україні зареєстрували 18 479 нових випадків інфікування коронавірусом. Востаннє такі високі показники фіксували у листопаді.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу