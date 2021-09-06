Майже 4 тисячі російських військових контролюють окуповані території Грузії, – співробітник СДБ
Джерело:телеканал "Дом"
Росіяни контролюють окуповані території Грузії – Абхазію та Цхінвальський регіон/Південну Осетію. На непідконтрольних Грузії землях перебуває майже 4 тисячі російських військових.
Таку інформацію в ефірі одного з українських телеканалів розповів працівник Служби державної безпеки Грузії Ліван Габахадзе. Із селища Одзісі, яке розташоване на межі з самопроголошеною "республікою Південна Осетія", можна побачити базу ФСБ Росії та "прикордонників".
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Бази з російськими військовими
На російській стороні є казарми, контактні вишки та дитячий майданчик для дітей офіцерів. Загалом там перебуває майже 100 військових.
Таких баз на території окупованого Цхінвальського регіону налічують 20. Сукупно на них розмістили 1 120 "прикордонників", які працюють на ФСБ Росії.
Окрім цього, на грузинських землях дислокували 4 військову базу Росії з центром у Цхінвалі. Опорні пункти також розташовані в населених пунктах Ургаданта Джавського району та Ханчаві.
Усього на окупованих територіях Грузії нарахували майже 4 тисячі російських військових. У Південній Осетії та Абхазії вони мають:
- 100 танків Т-90;
- 200 одиниць БМП-2;
- 200 одиниць БМП-3;
- 100 БТР-80;
- 40 артилерійських комплексів "Акація", "Град";
- зенітний комплекс "Ураган", С-300 та різні системи залпового вогню;
- тактичні ракети "Іскандер-М";
- вертолітні групи Мі-24 та Мі-8;
- безпілотники.
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