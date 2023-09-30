Від атак Росії постраждало майже 40 оборонних підприємств України, – Шмигаль

Денис Шмигаль розповів, що Росія своїми атаками пошкодила майже 40 наших оборонних підприємств. Проте наша держава працює над їх відновленням.

На Форумі оборонних індустрій 29 вересня Денис Шмигаль заявив, що Україна також працює над тим, щоб у нас діяло виробництво озброєння замкнутого типу, пише 24 Канал.

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Що сказав глава уряду про пошкодження наших оборонних підприємств

Український посадовець заявив, що українська оборонна промисловість залишається однією з основних цілей для російських ракетних ударів.

Від таких атак постраждало 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення. Російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує виробництва озброєння та військової техніки. Можна сказати: хто посіяв вітер – той пожне бурю,

– заявив Денис Шмигаль.

За його словами, наразі Україна запускає нові виробництва військово-промислового комплексу. Зокрема, наша держава:

розширює ті підприємства, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення;

інвестує у нові технології та нові розробки.

Окрім того, Київ співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки, а також опрацьовує питання щодо створення на українській території замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.

"Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагають поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у промислове середовище країн-партнерів. Але нам потрібно більше. Саме тому за ініціативи президента Володимира Зеленського ми сьогодні (29 вересня – 24 Канал) проводимо цей форум", – пояснив прем'єр-міністр України.

До речі, Шмигаль запевнив, що у 2023 році уряд започаткував декілька експериментальних проєктів щодо виробництва різного типу безпілотників. Також у 2024 році видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення збільшили у сім разів — до 55,8 мільярда гривень.

Що говорив Шмигаль на Форумі оборонних індустрій: дивіться відео

Що відомо про Форум оборонних індустрій