Майже 40 ракет і понад 550 "Шахедів": скільки цілей збила ППО

У п'ятницю, 3 квітня, російські війська масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Силам ППО вдалося знешкодити 541 ворожу ціль.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Чим росіяни били по Україні?

Для удару по об'єктах критичної інфраструктури України ворог застосував ударні БпЛА, а також ракети повітряного та наземного базування.

Усього Повітряні сили ЗСУ зафіксували 579 засобів повітряного нападу:

10 балістичних ракет "Іскандер-М" (райони пуску – Курська, Ростовська області);

25 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору Самарської області);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (район пуску – Ростовська область);

542 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

Понад 330 із цих дронів становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 14:00 протиповітряною обороною було збито/подавлено 541 ціль – йдеться про 26 ракет та 515 безпілотників різних типів:

24 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

515 ворожих БпЛА різних типів.

Внаслідок атаки було зафіксовано влучання 11 ракет та 27 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 22 локаціях.

Які регіони були під ударом?