Майже 50% людей хочуть перевиборів на скандальному окрузі на Прикарпатті

Половина населення виборчого округу №87 на Прикарпатті виступає за призначення повторного голосування. Все тому, що підрахунок голосів супроводжувався скандалами, а під час самого волевиявлення зафіксували фальсифікації.

Виборці "слуг" проти нових виборів

Ідею скасування результатів виборів та призначення нових підтримують 49%. Водночас 40% – проти цього.

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До речі, найбільше останніх серед тих, хто підтримав кандидатуру від "Слуги народу" – Василя Вірастюка.

Якими були б результати

Якби повторні вибори на окрузі відбувалися найближчої неділі, то, згідно з опитуванням, переміг би Олександр Шевченко від "За майбутнє".

Олександр Шевченко – 43,3% тих, хто визначився і прийде на вибори;

Руслан Кошулинський – 26,7%;

Василь Вірастюк – 23,9%.

Інших кандидатів підтримали б менше ніж 2% населення.

До речі, 38% населення вважають, що на виборах 28 березня переміг Шевченко, лише 25% вірять у перемогу Вірастюка.

Що відомо про опитування Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 8 – 13 квітня 2021 року. У ньому взяли участь 2000 повнолітніх мешканців одномандатного виборчого округу №87. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%

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