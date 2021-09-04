Майже 50 тисяч щомісяця: скільки заробив Малюська за 2 роки роботи у Кабміні
Джерело:24 канал
Міністр юстиції Денис Малюська обіймає свою посаду вже 2 роки. За цей період він заробив майже 1,5 мільйона гривень.
Щоправда, після сплати податків, ця сума зменшилася до 1 180 095,02 гривні. Такі дані надав Кабмін на запит журналістів 24 каналу.
Важливо Від 27 до 68 тисяч щомісяця: скільки заробив віцепрем'єр Федоров за 2 роки
Якщо поділити зарплату Малюськи на 24 місяці, тобто, 2 роки, то виходить, що міністр щомісяця отримував по 49 170 гривень.
Зарплата Малюськи у 2020 році
За 2020 рік міністру юстиції Денисові Малюсьці нарахували понад 600 тисяч гривень зарплати. Однак після сплати податків урядовець отримав на 100 тисяч менше. Середньомісячна зарплата Малюськи становила 53 226 гривень.
Цікаво, що у грудні 2019 року Малюська погрожував піти у відставку, якщо його зарплату не підвищать. Він пояснив, що усі попередні місяці роботи він щомісяця отримував як міністр всього лише по 16 тисяч. Однак останній місяць ситуація змінилася у дещо кращому напрямку.
Що відомо про Дениса Малюську?Це український юрист та урядовець. У 2004 – 2005 роках заснував адвокатські об'єднання, одне з яких потім очолив. У 2010 році працював консультантом з розвитку приватного сектора Групи Світового банку. Малюську обрали депутатом до парламенту від партії "Слуга народу" у 2019 році. Урядовець очолює Мін'юст вже понад 2 роки. На посаду міністра його призначили 29 серпня 2019 року.
З чого складається зарплата міністрів
- посадовий оклад міністра – приблизно 16 тисяч гривень;
- надбавка за вислугу років — 3% від посадового окладу за кожен рік, але не більше 50% від окладу;
- премії та надбавки.
З чого складається зарплата міністрів Кабміну / Інфографіка "Економічної правди"