Майже 50 тисяч щомісяця: скільки заробив Малюська за 2 роки роботи у Кабміні

Щоправда, після сплати податків, ця сума зменшилася до 1 180 095,02 гривні. Такі дані надав Кабмін на запит журналістів 24 каналу.

Важливо Від 27 до 68 тисяч щомісяця: скільки заробив віцепрем'єр Федоров за 2 роки

Якщо поділити зарплату Малюськи на 24 місяці, тобто, 2 роки, то виходить, що міністр щомісяця отримував по 49 170 гривень.

За 2020 рік міністру юстиції Денисові Малюсьці нарахували понад 600 тисяч гривень зарплати. Однак після сплати податків урядовець отримав на 100 тисяч менше. Середньомісячна зарплата Малюськи становила 53 226 гривень.

Цікаво, що у грудні 2019 року Малюська погрожував піти у відставку, якщо його зарплату не підвищать. Він пояснив, що усі попередні місяці роботи він щомісяця отримував як міністр всього лише по 16 тисяч. Однак останній місяць ситуація змінилася у дещо кращому напрямку.