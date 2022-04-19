Майже 50 жителів Сєвєродонецька та Лисичанська вдалося евакуювати

Ситуація у Луганській області – дуже неспокійна. Попри непросту безпекову ситуацію життя людей продовжують рятувати.

До безпечних областей вже прямують майже 50 жителів Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Життя кожного врятованого вартує зусиль

За його словами, попри непросту безпекову ситуацію, життя кожного врятованого варте зусиль. Тому вже вдалось евакуювати:

10 сєвєродончан;

38 лисичан.

Сьогодні, 19 квітня, продовжиться евакуація всіх охочих. В Луганській ОВА продовжують інформувати людей про вивезення і закликають це зробити, якщо є можливість.



Вдалось евакуювати 50 осіб / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Гайдай зауважив, є випадки, коли батьки з дітьми шкільного віку не хочуть покидати підвал. Поступово вдається їх вмовити, адже дітям варто відновлювати навчання. "Евакуюйтесь хоча би заради дітей", – наголосив глава Луганської ОВА.

Нагадаємо, 19 квітня з Луганщини та Донеччини відправляться 2 евакуаційні поїзди. Дізнатись всю необхідну інформацію можна за телефоном – 0 800 503 або у довідковій вокзалів.

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