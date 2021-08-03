Майже 80% українців стурбовані глобальною зміною клімату

3 серпня 2021 , 17:04
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Джерело:

Research & Branding Group

В Україні 84% громадян переконані, що на планеті відбувається глобальна зміна клімату. З таким твердженням не згодні лише 11% українців.

Ще 5% не визначилися щодо цього питання. Варто зауважити, що у порівнянні з 2019 роком кількість українців, яких турбує проблема зміни клімату, значно збільшилася.

До теми Світ охоплений вогнем: як клімат впливає на лісові пожежі

Як громадяни ставляться до проблеми

За даними аналітиків, переважна більшість українців, а саме 78%, стурбовані проблемою зміни клімату. Водночас це питання не цікавить кожного 5 громадянина – 18%. 

Ще 4% українців не визначилися з відповіддю. 

Зверніть увагу! Наразі Земля "прогрівається" на 0,18 градуса за Цельсієм. Це швидше, ніж упродовж попередніх 40 років.

Дізнайтеся більше Спустелення та повені: якими будуть кліматичні зміни в Україні

Глобальне потепління: коротко

  • За даними Вищої технічної школи Цюриха, у світі прискорюється глобальне потепління, тож аномальна спека ставатиме щоразу звичнішим явищем. 
  • Науковці попередили, що треба бути готовими до спеки, яка значно перевершить температурні рекорди, зафіксовані впродовж останніх років.
  • При сценарії з високими викидами парникових газів екстремальні температури у період з 2021 по 2050 рік виникатимуть у 2 – 7 разів частіше.
Автор: Тетяна Кійовська