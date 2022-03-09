Майже 90% українців вже позитивно ставляться до Зеленського: опитування

Під час війни кількість прихильників президента Володимира Зеленського стрімко збільшилась. До нього позитивно ставляться 88% жителів країни.

Лише 8% заявили про негативне ставлення. Зворотна ситуація щодо президента-втікача Януковича.

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До Януковича 87% ставляться негативно і лише 6% – позитивно.

Ставлення до інших політиків

до Петра Порошенка 36% ставляться позитивно, а 57% негативно,

до проросійського Юрія Бойка – 15% проти 55% відповідно (19% зазначили, що не знають, хто це),

до такого ж проросійського Євгена Мураєва – 10% проти 40% (і ще 42% не знають, хто це).

Що відомо про опитування? Вибірка дослідження складає 1024 респонденти. Опитування проводили 3 – 4 березня методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучені окуповані території. Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.



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