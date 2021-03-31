Майже пів мільйона доходів, квартира у кредит та нова автівка: що задекларував Єрмак

Андрій Єрмак задекларував 475,6 тисячі гривень доходів за 2020 рік. Керівник Офісу Президента купив автомобіль за майже 3 мільйони гривень та продовжує виплачувати кредит за квартиру.
Джерело:Декларація Андрія Єрмака
Про те, скільки Єрмак заробив протягом 2020 року та чим володіє, йдеться в оприлюдненій ним декларації.
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Доходи глави ОП
- на посаді глави Офісу Президента Єрмак заробив за рік 444,5 тисячі гривень;
- 1,8 тисячі гривень зарплати отримав з основного місця роботи у ТОВ "Міжнародна правнича компанія";
- 10,3 тисячі гривень – у тій же компанії на посаді за сумісництвом;
- 4,9 тисячі гривень – від АО "Міжнародна правнича компанія";
- 5 тисяч гривень від відчуження цінних паперів;
- 8,9 тисячі гривень страхових виплат.
Готівка, гроші у банках та кредити
- Єрмак вказав 153 тисяч доларів та 50 тисяч євро готівкою;
- у глави ОП є 226,3 тисячі гривень на банківських рахунках;
- а ще – 1,381 мільйона гривень, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" та заборгованість цієї компанії за 2 договорами у розмірі 8,314 мільйона гривень.
- станом на кінець 2020 року політик мав залишок кредиту в розмірі 2,643 мільйона гривень, взятого для придбання квартири.
Авто та нерухомість
- у 2020 році Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz за 2,973 мільйона гривень;
- також сплатив 106,75 тисячі гривень за супутні послуги та 123,9 тисячі гривень збору під час набуття права власності на легкові автомобілі;
- керівник ОП має квартиру в Києві площею 107,8 квадратного метра.
Корпоративні права та контроль над компаніями
Єрмак має передані в управління корпоративні права
- у ТОВ "Міжнародна правнича компанія" – 50%;
- "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" – 49%;
- ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" – 50%;
- ТОВ "Ер Пі Ай" – 100%;
- ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" – 50%.
Є кінцевим бенефіціаром асоціації "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування".Довідка. Андрій Єрмак обіймає посаду голови Офісу Президента з 11 лютого 2020 року. Раніше він був помічником Володимира Зеленського.