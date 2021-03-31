Майже пів мільйона доходів, квартира у кредит та нова автівка: що задекларував Єрмак

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Андрій Єрмак задекларував 475,6 тисячі гривень доходів за 2020 рік. Керівник Офісу Президента купив автомобіль за майже 3 мільйони гривень та продовжує виплачувати кредит за квартиру.

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Декларація Андрія Єрмака

Про те, скільки Єрмак заробив протягом 2020 року та чим володіє, йдеться в оприлюдненій ним декларації.

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Доходи глави ОП

  • на посаді глави Офісу Президента Єрмак заробив за рік 444,5 тисячі гривень;
  • 1,8 тисячі гривень зарплати отримав з основного місця роботи у ТОВ "Міжнародна правнича компанія";
  • 10,3 тисячі гривень – у тій же компанії на посаді за сумісництвом;
  • 4,9 тисячі гривень – від АО "Міжнародна правнича компанія";
  • 5 тисяч гривень від відчуження цінних паперів;
  • 8,9 тисячі гривень страхових виплат.

Готівка, гроші у банках та кредити

  • Єрмак вказав 153 тисяч доларів та 50 тисяч євро готівкою;
  • у глави ОП є 226,3 тисячі гривень на банківських рахунках;
  • а ще – 1,381 мільйона гривень, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" та заборгованість цієї компанії за 2 договорами у розмірі 8,314 мільйона гривень.
  • станом на кінець 2020 року політик мав залишок кредиту в розмірі 2,643 мільйона гривень, взятого для придбання квартири.

Авто та нерухомість

  • у 2020 році Єрмак купив автомобіль Mercedes-Benz за 2,973 мільйона гривень;
  • також сплатив 106,75 тисячі гривень за супутні послуги та 123,9 тисячі гривень збору під час набуття права власності на легкові автомобілі;
  • керівник ОП має квартиру в Києві площею 107,8 квадратного метра.

Корпоративні права та контроль над компаніями

Єрмак має передані в управління корпоративні права

  • у ТОВ "Міжнародна правнича компанія" – 50%;
  • "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" – 49%;
  • ТОВ "Міжнародна фармацевтична група" – 50%;
  • ТОВ "Ер Пі Ай" – 100%;
  • ТОВ "Інтерпромфінанс-Безпека" – 50%.

Є кінцевим бенефіціаром асоціації "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування".

Довідка. Андрій Єрмак обіймає посаду голови Офісу Президента з 11 лютого 2020 року. Раніше він був помічником Володимира Зеленського.