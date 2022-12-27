По всій Україні оголосили повітряну тривогу: російська авіація – у небі

В Україні 27 грудня оголосили повітряну тривогу майже на всій території України. Людей закликають негайно йти в укриття цивільного захисту.

Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Перебувати в укритті необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги, нагадує 24 канал.

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Станом на 14:53 повітряна тривога лунає на всій території України.

Зеленський закликав українців готуватися до нових атак

Повітряну тривогу оголосили через активність російської авіації у небі Білорусі. Злетів Міг-31К – потенційний носій "Кинджалів".

Володимир Зеленський попередив, що усі українці мають бути готовими до нових російських атак. Захисники українського неба – напоготові. Водночас цивільним потрібно не легковажити своєю безпекою й оперативно реагувати на сповіщення про загрозу.

Будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується, держава готується, і кожен має підготуватися. Зважайте, будь ласка, на сирени,

– заявив Зеленський.

ЗСУ готуються до можливого нового удару росіян

Захисники українського неба демонструють надзвичайно ефективні результати. Зокрема, герої вже збили близько 70 дронів з нової партії, яку Іран поставив Росії.

Захисники та захисниці України починають готуватися до нового удару відразу після минулого.