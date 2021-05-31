Майже тисяча вбитих: нові дані про наслідки протестів у М'янмі

У М'янмі за час протестів проти військового перевороту нарахували майже тисячу вбитих та понад 4 тисячі поранених осіб. Лідер військових, які захопили владу, Мін Аунг Хлаїнг каже про 350 жертв.

Таку інформацію оприлюднила правозахисна організація країни "Асоціація політичних в'язнів".

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Нові дані про наслідки подій у М'янмі

Станом на 30 травня внаслідок перевороту підтверджено вбивство 840 людей,

– заявили в правозахисній організації.

Окрім того, під вартою перебувають 4409 осіб.

"Суспільне" пише, що Мін Аунг Хлаїнг заявив, що кількість загиблих серед цивільного населення наближається до 300 осіб. Також зазначає, що вбито 50 працівників поліції. Однак він не розповів про кількість загиблих чи поранених серед солдатів.

Ба більше, люди у країні страждають через відсутність готівки. У найбільшому місті країни Янгоні, люди від світанку стоять у чергах, щоб отримати гроші. Через відсутність готівки несвоєчасно виплачують зарплату солдатам.

Коротко про військовий переворот у М'янмі