Майже всі аптеки згоріли: жителі Баштанки розповіли про наслідки масивних обстрілів

Після початку війни Росії проти України з Баштанки виїхало більшість жителів. 1 березня місто окупували, сьогодні тут зруйновано більшість інфраструктури.

У виданні зробили репортаж з міста та поспілкувались з місцевими мешканцями. Одну з вулиць Баштанки російські окупанти добряче зруйнували, але є будинки, частково вціліли. В одному з них живе родина Магалевських. У В’ячеслава та Ірини шестеро дітей.

Читайте також: Росіяни обстріляли у Сєвєродонецьку дві багатоповерхівки і школу: вдалось врятувати 2 стареньких

Повністю всі вікна повибивані, ні одного вікна не було. Шифер – взагалі все знесло, одні палки були, рейки. Чоловік вже накрив, чим було, хоч якось, бо передавали дощ,

– розповіла Ірина.

Зі слів В’ячеслава, під час атак на місто у кожному будинку на їхній вулиці перебували люди.



Будинок Магалевських / Фото Суспільне