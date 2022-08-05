Майже всіх кадирівців перекинули на Південь України, – херсонський активіст

росіяни отримали наказ бути готовими до наступу на Півдні. Генштаб ЗСУ підтверджує, що окупанти почали розміщувати кадирівців на Херсонщині, щоб вони не дозволяли російським солдатам відступати.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він каже, що на Південь дійсно передислокували всі частини росгвардії росії, які базувалися в Чечні.

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Він наголосив, що це не лише етнічно чеченські частини, а й слов'янські, тому їх важко відрізнити.

Треба зазначити, що вони відкрито не такі сміливі, як вони це показують у тіктоці. Поки що масові частини не помічені, а невеликі групи чеченців були на Херсонщині і раніше,

– відповів Молчанов.

Активіст додав, що один з членів "воєнної адміністрації" – росіянин, і він швидше за все чеченець за походженням.

Тому, за його словами, нічого дивного в тому, що в передислокованих частинах росгвардії є кадирівці. "І зараз вони розміщуються на лівому березі, а їх основна функція – відловлювати дезертирів, яких було багато серез мобілізованих з Донбасу", – вважає він.

Молчанов відзначив, що в тих частинах, які зараз прибули на Херсонщину, мобілізованих з псевдореспублік Донеччини вже немає. Цікаво, що там є росіяни, якути, буряти тощо.

"Проблема з чеченцями зараз більше стосується не херсонців, а "покоцаних" підрозділів, які стоять на правому березі і схильні до дезертирства. Вже раніше їх ловила росгвардія, розстрілювала і палила в мобільних крематоріях", – відповів активіст.

Молчанов про передислокацію кадирівців та можливий наступ на Південь: відео



Додамо, що радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань наголосив, що зараз надходять повідомлення, що російські підрозділи посилили кадирівським спецназом, який просто розстрілює тих, хто намагається дезертирувати чи втекти з лінії фронту.