Майже у всіх західних і центральних регіонах України – повітряна тривога
12 квітня 2022 , 11:37Читать новость на русском
У західних і центральних областях України 12 квітня, приблизно о 11:30 оголосили про повітряну тривогу. Усіх просять негайно йти в укриття.
У частині регіонів Україні пролунали сирени, інформує 24 канал. Є загроза атаки російських загарбників.
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Повітряна тривога в Україні
Через можливі обстріли окупантів 12 квітня, приблизно о 11:30 у західних та центральних регіонах повідомили про повітряну тривогу. Йдеться про такі області:
- Львівська,
- Волинська,
- Тернопільська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Київська,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Луганська.
Жителів цих областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.
Повітряна тривога 12 квітня станом на 11:41 / Скриншот карти
Зверніть увагу – що робити, якщо почули звук сирени: дивіться відео