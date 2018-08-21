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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Мажорне" ДТП на набережній Києва: поліція затримала свідка, а п'яному водію загрожує лише штраф

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Ввечері 20 серпня у Києві горе-водій, порушуючи правила дорожнього руху на шаленій швидкості, протаранив три машини. І навіть за таке явне порушення водія відпустили, що неабияк розлютило громадян.

Водій ВМW на великій швидкості, з характерним звуком екстреного гальмування, врізався у припарковані на узбіччі автомобілі.

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На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав, бо в авто нікого не було. Не постраждав і сам водій ВМW. Можливо, через те, що був напідпитку. Принаймні це виявили поліцейські, які прибули на місце пригоди. Водій відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові, однак у нього були всі зовнішні ознаки сп'яніння.

Ба більше, гонщика на ВМW раніше позбавляли водійських прав. Можливо, тому він і намагався заперечити все, що йому інкримінувала поліція.

Навколо розтрощених авто зібралися обурені люди. Не розуміли, чому горе-водія не арештовують. Дійшло навіть до штовханини та бійок. Ускладнило ситуацію і те, що поліція затримала за хуліганство одного з обурених громадян, а водія – ні.

У поліції пояснили, що ДТП обійшлося без жертв, тому на водія, згідно з законом, склали лише адміністративні протоколи.

Щодо водія складено адмінматеріали за статтею 124 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення – це вчинення ДТП. А також за статтею 130 Кодексу України адміністративного протоколу про правопорушення – керування у стані сп'яніння,
– пояснила речниця патрульної поліції Яна Кутова.

Розтрощене ВМW забрали на штрафмайданчик. Наразі водій чекає на виклик до суду, де йому мають винести вирок. Максимум, що загрожує п'яному лихачу на елітному авто без водійських прав – це штраф.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП ДТП на Дніпровській набережній Новини Києва
Джерело: 24 канал
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