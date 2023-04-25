McDonald's відкрився у Дніпрі: людей вже пускають всередину

McDonald's продовжує відкривати свої ресторани. Так, 25 квітня відкриття закладів нарешті дочекались мешканці Дніпра.

Дніпряни почали займати черги у McDonald's ще зранку до відкриття ресторанів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу McDonald's змінює рецепти бургерів

McDonald's відкрився у Дніпрі

На Слобожанському проспекті люди займали чергу з самого ранку. Після невеликих технічних складностей відвідувачів пустили до ресторану. Однак згодом почала лунати повітряна тривога.



Черги біля ресторану / фото "Дніпро оперативний"

На Слобожанському проспекті відкрили McDonald's: дивіться відео

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що черги на McDrive на Перемозі – шалені.

Черги на McDrive у Дніпрі: дивіться відео

Відкриття McDonald's в Україні

28 березня в Одесі запрацювала частина ресторанів McDonald’s. Вони відкрилися вперше з початку повномасштабного вторгнення. Перший ресторан відкрили на Дерибасівській.

Також McDonald's у Вінниці відновив свою роботу 30 березня. Він запрацював за адресою Хмельницьке шосе, 114-К.

У McDonald's повідомляли, що перед тим, як ухвалити рішення, провели консультації з фахівцями з безпеки, українськими посадовцями та постачальниками.

Рішення компанії привітали в МЗС України. Дмитро Кулеба заявляв, що це – політичне рішення.

До речі, нещодавно мережа ресторанів McDonald's повідомила, що змінює рецепт більшості бургерів. У компанії пояснили, що зміни будуть спрямовані на підвищення якості продукції.

Щоб зробити бургери ще якіснішими, у McDonald's планують використати ще м'якші та легші булочки, додати цибулю в котлети безпосередньо під час обсмажування, завдяки чому вони стануть більш соковитими. А у бургер Big Mac планують додати ще більше соусу.

Під час повітряної тривоги ресторани не працюватимуть. На дверях закладів має бути вказана адреса найближчого укриття.