У Кривому Розі знову запрацював McDonald’s: це лише за 55 кілометрів від ворожих позицій
Джерело:Олександр Вілкул
У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, нарешті відновив роботу McDonald’s. Він почав працювати з 1 червня.
Заклад був зачинений з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер біля McDonald’s збираються великі черги любителів фаст-фуду.
Зверніть увагу McDonald's змінює рецепти бургерів
У Кривому Розі знову запрацював McDonald’s
Як розповів голова міської військової адміністрації міста Олександр Вілкул, ресторан відкрили за 55 кілометрів від ворожих позицій.
Ближче, ніж будь-де. Знаю, як непросто давалося рішення, оскільки у транснаціональних корпорацій свої принципи безпеки,
– зазначив він.
Вілкул подякував компанії McDonald’s і назвав відкриття закладу у місті "ще одним символом нормального мирного життя".
"Того, за яке воює Україна. Слава ЗСУ! Перемога обов'язково буде за нами!" – додав він.
McDonald’s запрацював у Кривому Розі / фото Олександра Вілкула
Де ще відкрили McDonald’s: останні новини
- 25 квітня відкриття закладів McDonald’s нарешті дочекались мешканці Дніпра. Так, на Слобожанському проспекті люди займали чергу з самого ранку. Після невеликих технічних складностей відвідувачів пустили до ресторану.
- 28 березня в Одесі запрацювала частина ресторанів McDonald’s. Вони відкрилися вперше з початку повномасштабного вторгнення.
- До того ж McDonald's у Вінниці відновив свою роботу 30 березня.
Нагадаємо, що McDonald's змінює рецепт більшості бургерів. У компанії пояснили, що зміни будуть спрямовані на підвищення якості продукції. Так, у компанії планують використати ще м'якші та легші булочки, додати цибулю в котлети безпосередньо під час обсмажування, завдяки чому вони стануть більш соковитими. А у бургер Big Mac планують додати ще більше соусу.