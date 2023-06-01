У Кривому Розі знову запрацював McDonald’s: це лише за 55 кілометрів від ворожих позицій

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, нарешті відновив роботу McDonald’s. Він почав працювати з 1 червня.

Заклад був зачинений з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер біля McDonald’s збираються великі черги любителів фаст-фуду.

Зверніть увагу McDonald's змінює рецепти бургерів

У Кривому Розі знову запрацював McDonald’s

Як розповів голова міської військової адміністрації міста Олександр Вілкул, ресторан відкрили за 55 кілометрів від ворожих позицій.

Ближче, ніж будь-де. Знаю, як непросто давалося рішення, оскільки у транснаціональних корпорацій свої принципи безпеки,

– зазначив він.

Вілкул подякував компанії McDonald’s і назвав відкриття закладу у місті "ще одним символом нормального мирного життя".

"Того, за яке воює Україна. Слава ЗСУ! Перемога обов'язково буде за нами!" – додав він.

McDonald’s запрацював у Кривому Розі / фото Олександра Вілкула

Де ще відкрили McDonald’s: останні новини

25 квітня відкриття закладів McDonald’s нарешті дочекались мешканці Дніпра. Так, на Слобожанському проспекті люди займали чергу з самого ранку. Після невеликих технічних складностей відвідувачів пустили до ресторану.

28 березня в Одесі запрацювала частина ресторанів McDonald’s. Вони відкрилися вперше з початку повномасштабного вторгнення.

До того ж McDonald's у Вінниці відновив свою роботу 30 березня.

Нагадаємо, що McDonald's змінює рецепт більшості бургерів. У компанії пояснили, що зміни будуть спрямовані на підвищення якості продукції. Так, у компанії планують використати ще м'якші та легші булочки, додати цибулю в котлети безпосередньо під час обсмажування, завдяки чому вони стануть більш соковитими. А у бургер Big Mac планують додати ще більше соусу.