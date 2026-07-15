Які цифрові інструменти вже доступні та стали звичними для мільйонів українців? В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розповідаю про 5 найпопулярніших сервісів, які роблять турботу про здоров'я простішою.

Кабінет пацієнта

Сьогодні декларації з лікарями мають понад 30 мільйонів українців, а обрати свого лікаря вже можна й онлайн через цифровий сервіс – Кабінет пацієнта.

У Кабінеті пацієнта ви також можете оновити свої персональні дані в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), наприклад, якщо змінили прізвище, паспорт чи номер телефону, щоб важливі медичні сповіщення гарантовано вам надходили. Також можна керувати дозволом до своїх персональних даних та декларацією. Згодом там з'являтимуться і нові сервіси та медичні дані – е-Рецепти, е-Направлення, медичні висновки тощо.

На сьогодні Кабінетом пацієнта скористалось уже понад 300 тисяч українців.

е-Рецепт

На призначені вам ліки лікар може виписати е-Рецепт, який ви точно не загубите, бо він зберігається у сповіщенні на вашому телефоні. За е-Рецептом ви можете отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою за програмою "Доступні ліки", а також придбати в аптеці всі рецептурні препарати. А за QR-кодом у паперовій пам'ятці до е-Рецепта можна знайти три найвигідніші за ціною препарати з діючою речовиною, яку виписав лікар, та обрати найкращий варіант.

Нині така можливість доступна для ліків, які пацієнт купує за власні кошти, і лише для однокомпонентних препаратів, проте ми працюємо над її розширенням.

Перевагою е-Рецепту є й те, що лікар може виписати його дистанційно. Це зручно для людей, які мають хронічні захворювання – їм не потрібно відвідувати лікаря постійно, щоб отримати рецепт. Минулого року лікарі виписали своїм пацієнтам близько 20 мільйонів е-Рецептів.



Українці можуть отримати рецепт на ліки на телефон / Фото надала авторка

е-Направлення

Найпопулярніший цифровий сервіс – е-Направлення. Щорічно лікарі виписують пацієнтам близько 200 мільйонів е-Направлень, спрямовуючи їх на консультації до лікарів-спеціалістів, діагностичні процедури, госпіталізацію, хірургічні процедури. Людина отримує сповіщення з направленням на свій телефон і далі обирає заклад чи лікаря, у яких хоче отримати призначену їй медичну послугу.

Це може бути як державний чи комунальний заклад, так і приватна клініка, яка співпрацює з НСЗУ. Якщо послуга покривається Програмою медичних гарантій, то за наявності е-Направлення вона буде для людини безоплатною – за неї медичному закладу заплатить держава.

е-Направлення ваш лікар також може виписати дистанційно, якщо консультує вас онлайн або телефоном чи в месенджерах. Сповіщення з е-Направленням надійде на телефон – їхати в поліклініку за ним не потрібно.

е-Лікарняний

Без будь-яких паперів оформляється пацієнту і е-Лікарняний. Лікар створює в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність. На його основі автоматично формується е-Лікарняний у реєстрі Пенсійного фонду. Пацієнт отримує сповіщення на телефон, а роботодавець бачить документ у своєму кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Усе відбувається прозоро.

Думаю, багато українців пам'ятають, як раніше, щоб закрити лікарняний, їм доводилось бігати по кабінетам та збирати печатки.

Лише минулого року лікарі сформували в електронній системі понад 10 мільйонів медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на основі яких було оформлено е-Лікарняні.

Медичний висновок про народження

Паперові довідки замінив і електронний медвисновок про народження дитини. Його формує лікар в пологовому будинку. Мама дитини отримує SMS-повідомлення з номером висновку на телефон. І надалі цей номер використовується, щоб зареєструвати дитину й отримати комплекс послуг єМалятко.

Минулого року було сформовано близько 166 тисяч медичних висновків про народження дитини, понад 84 тисячі дітей були зареєстровані в ЕСОЗ за заявою єМалятко.

Цифровізація в охороні здоров'я – це про технології для здоров'я. Якщо ви досі не користуєтеся Кабінетом пацієнта, зробіть це зараз – перевірте статус своєї декларації з лікарем чи актуальність номера свого телефону, щоб мати можливість користуватись всіма доступними цифровими інструментами.