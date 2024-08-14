Ворог вдарив FPV-дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри": загинули медики, є поранені

Росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри" за допомогою FPV-дрону. На жаль внаслідок цього загинуло двоє медиків.

Про це повідомив голова Слідчого управління ГУНП в Харківській області. Трагедія трапилася в селищі Білий Колодязь.

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Окупанти вдарили по машині медичного батальйону

Знову FPV – росіяни вбили медиків-волонтерів. В селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону “Госпітальєри”. Загинули двоє медиків - чоловік та жінка, які були в автомобілі,

– розповів Болвінов.

За його словами, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони, на жаль, отримали поранення.

Подібне трапляється не вперше

Нагадаємо, 11 липня, російські війська вчергове обстріляли Херсонщину. Окупанти вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі. Через ворожу атаку постраждали двоє волонтерок, 45 та 40 років. Вони отримали контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми.

Тоді російські війська також атакували волонтерів міжнародної благодійної організації. У Станіславі ворог вдарив з безпілотника по автівці, що везла гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Внаслідок цього понівечено транспортний засіб. В ОВА додали, що, на щастя, люди не постраждали.