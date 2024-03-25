Медики зробили все можливе: у лікарні помер чоловік, який постраждав через атаку по Кривому Розі
У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення після ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Так, кількість жертв російського терору збільшилася до 6.
Про втрату повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він повідомив, що у лікарні залишаються троє поранених, стан яких оцінюють як важкий.
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Збільшилася кількість жертв російського терору
Як повідомив Вілкул, у ніч на 25 березня кількість жертв після ракетного удару по багатоповерхівці 12 березня збільшилася до 6. Так, у лікарні помер 59-річний чоловік.
Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були не сумісні з життям. Вічна пам'ять… Співчуття рідним та близьким,
– мовиться у повідомленні Вілкула.
Він також додав, що у лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей, які отримали поранення після того обстрілу. Троє постраждалих – у важкому стані. Нині лікарі борються за їхнє життя.
Що відомо про атаку на Кривий Ріг
- Близько о 18:40 12 березня у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Згодом Олександр Вілкул повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі.
- Рятувальники відразу почали надавати допомогу постраждалим. Загалом, унаслідок атаки постраждало 52 людини, серед яких 13 – діти. Один з волонтерів зауважив, що жертв російського терору могло бути набагато більше, але, на щастя, багатьох мешканців багатоповерхівки не було вдома.
- Пізно ввечері 12 березня пошуково-рятувальну операцію завершили. Станом на 22 годину 12 березня було відомо про трьох загиблих – 2 жінки та 1 чоловік. Згодом кількість жертв збільшилася до 5 – у лікарні померла ще одна жінка.
- Одна із жертв російського терору була на вулиці, коли ворог завдав ракетного удару. 55-річна Анжела Чувпило саме була на прогулянці з собакою. Разом з нею також були її син та онука, вони встигли прикритися, а 55-річна жінка отримала смертельне уламкове поранення. Щемливі кадри, як чоловік опізнає свою матір після ракетного удару, облетіли мережу.