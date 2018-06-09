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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Медики назвали 5 поширених причин болю у животі

359 Читать новость на русском
Біль у животі
Біль у животі / medguidance.com

Біль у животі може свідчити про серйозні захворювання не лише шлунково-кишкового тракту або ж про неправильне харчування.

Медики назвали найпоширеніші причини, чому у людей виникає біль у животі, пише Країна Здоров’я.

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Біль у животі може виникати через здуття живота та підвищене газоутворення. Такі симптоми завдають людині сильного дискомфорту. Щоб уникнути цього варто змінити раціон харчування.

Кишковий грип може спровокувати біль у животі. Серед основних симптомів – діарея та блювота. Тому при такій хворобі варто пити багато води та викликати лікаря. Щоб цього уникнути варто мити руки з милом перед їжею та продуктами.

Біль у животі може свідчити про цистит, пієлонефрит, уретрит і інші інфекції сечостатевої системи. Біль зазвичай віддає у спину.

При міомі матки, ендометріозу та інших статевих захворювань може з’явитися больові відчуття у животі. Менструації можуть ставати ще більш болючими.

Біль може спричинити синдром роздратованого кишечника – метеоризм, запор або, навпаки, діарея, здуття.
Тому при таких відчуттях необхідно звернутися по допомогу до лікаря.

До слова, хоча біль у грудях іноді може бути симптомом серцевої проблеми, існує багато інших можливих причин, серед яких є серйозні умови для звернення до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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