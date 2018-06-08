Медики назвали корисні властивості сушеної полуниці

Довго зберігати свіжу полуницю неможливо, тому необхідно запастися вітамінами на зиму.

Медики переконують, що сушена полуниця підвищує рівень гемоглобіну в крові, перешкоджаючи розвитку залізодефіцитної анемії, пише "Радіо Максимум".

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Сушена рослина прискорює метаболізм в організмі та прискорює схуднення. Вчені заявляють, що сушена полуниця захищає кишечник і шлунок від вільних радикалів і ракових пухлин. Для цього ефекту людині необхідно вживати 10-15 ягід щодня.

Рослина є потужним афродизіаком.

Корисні властивості сушеної полуниці зберігаються впродовж 2 років. Для цього помістіть сушені ягоди у скляну банку і закрийте герметично, помістіть її у темне та сухе місце.

До слова, вчені з Італії у ході досліджень встановили, що полуниця сприяє запобіганню небезпечних онкологічних захворювань. Смачна ягода може боротися проти агресивних форм раку молочної залози.

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