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Медики назвали продукт, який врятує від 12 недуг

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Яблучний оцет врятує від 12 недуг
Яблучний оцет врятує від 12 недуг / rd.com

У народній медицині широко застосовують яблучний оцет як засіб від діабету, педикульозу, грипу, акне, підвищеного тиску, грибка, каменів в нирках, мігрені, астми, алергії, печії та раку.

Дослідження вчених показують, що яблучний оцет знижує рівень глюкози в крові, пише EarthClinic.

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Вживання 20 грамів цього продукту разом з 40 грамами води перед їжею знижувало рівень глюкози на 34%. Органічний непастеризований оцет може боротися з діабетом 2 типу.

Такий вид оцту допомагає контролювати рівень холестерину в організмі людини.

Вчені також встановили, що вживання яблучного оцту у салатах 5-6 разів на день знижувало ризик виникнення серцевих захворювань. Калій, який міститься у складі цього продукту, здатний нормалізувати рівень натрію, що впливає на тиск.

Бета-каротин та каротиноїди, який є складі оцту допомагають організму краще засвоювати вітамін А, який є потужним антиоксидантом. Нестачу вітаміну А науковці пов’язують з раковими захворюваннями респіраторної системи, товстої кишки і сечового міхура.

Дослідження, яке опублікували у "Європейському журналі клінічного харчування" в 2005 році, пов’язує вживання оцту із контролем апетиту. Таким чином, цей продукт може зупинити процес ожиріння.

Яблучний оцет добре впливає на стан волосся, він також здатний врегулювати pH шкіри. Цей продукт допомагає при набряках ніг та дезінтоксикації.

Невелика кількість яблучного оцту стимулює вироблення травних соків, таким чином цей продукт усуває проблеми з травленням.
Яблучний оцет здатний боротися з лупою та укусами комах.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Онкозахворювання Діабет
Джерело: 24 Канал
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