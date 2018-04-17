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Медики назвали продукт, який врятує від семи недуг

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Продукт, який врятує від семи недуг
Продукт, який врятує від семи недуг / vesti.dp.ua

Рукола, яку донедавна у багатьох країнах вважали бур'яном, набирає популярності серед любителів здорового харчування. І не дарма, адже ця зелень містить дуже цінні для людського організму елементи.

Рукола, яку ще називають рокет салат, індау чи ерука, має цікавий пряний смак – з легким горіховим відтінком і нотками гірчиці та часника, передає Zhyvyaktyvno.

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Окрім того, що вона додає їжі пікантності, рукола багата на різноманітні компоненти, корисні елементи: клітковину, вітаміни С, А, К, Е та групи В, органічні кислоти (лінолеву, олеїнову, ерукову), сахариди, насичені жирні кислоти, ефірні олії, флавоноїди, алкалоїди, глікозиди, мінерали, макро-і мікроелементи, зокрема, йод.

Калорійність руколи становить лише 25-30 кілокалорій на 100 грамів. Ця зелень позитивно впливає на процеси травлення – підвищує вироблення шлункового соку, тож процес перетравлення їжі прискорюється.

Вона ефективно бореться з пошкодженнями стінок і запобігає утворенню нових ран у шлунку, тож обов'язково її включити в раціон тим, у кого виразка шлунку.

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Рукола прискорює обмінні процеси покращується робота всіх систем, а також сприяє схудненню.

Рослина також цінна і для здоров’я судин – змінює співвідношення між "поганим" і "добрим" холестерином на користь останнього та зміцнює судинну стінку.

З вживанням руколи у чоловіків посилюються лібідо і потенція, нормалізується ерекція.

Також рукола є природним антисептиком – завдяки високому вмісту фітонцидів та ефірних олій, тож допомагає організму боротись з вірусами і бактеріями.

Завдяки високому вмісту антиоксидантів рукола вживається для профілактики онкологічних захворювань та запобігає швидкому старінню. А слабка сечогінна дія зелені нормалізує водно-сольовий баланс, виводить надлишок рідини, токсини та шлаки.

Фахівці рекомендують обережно вживати руколу тим, хто страждає на сечокам'яну хворобу та у кого є в нирках камінці – рослина може спровокувати напад ниркової кольки.

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Теги: Здоров'я Онкозахворювання Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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