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      Медики назвали тривожний сигнал, який свідчить про проблеми з алкоголем

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      Як зрозуміти що у тебе проблеми з алкоголем
      Як зрозуміти що у тебе проблеми з алкоголем / Фото з соцмереж

      Ознакою того, що людина занадто часто вживає алкоголь, і йому пора зав'язувати з цією звичкою, на думку експертів, є часті провали в пам'яті.

      Про це з повідомляє mos.news.

      Читайте також: Які перші симптоми алкогольної залежності

      "Якщо ви помітили, що стали забувати ключі або не можете в подробицях пригадати розмову з ким-небудь – це привід задуматися. Коріння проблем з пам'яттю можуть критися в регулярному вживанні алкогольних напоїв", – констатували наукові фахівці.

      via GIPHY

      Ця забудькуватість, як випливає з пояснень вчених, пов'язана з тим, що мозок під впливом алкогольних напоїв втрачає нормальну здатність передавати інформацію з короткочасної пам'яті в довгострокову.

      Раніше Здоров'я 24 повідомляло, що ген ADH1B, який відповідає за швидкість розпаду спирту, впливає на любов людей до алкоголю.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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