Медики назвали тривожний сигнал, який свідчить про проблеми з алкоголем

Ознакою того, що людина занадто часто вживає алкоголь, і йому пора зав'язувати з цією звичкою, на думку експертів, є часті провали в пам'яті.

Про це з повідомляє mos.news.

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"Якщо ви помітили, що стали забувати ключі або не можете в подробицях пригадати розмову з ким-небудь – це привід задуматися. Коріння проблем з пам'яттю можуть критися в регулярному вживанні алкогольних напоїв", – констатували наукові фахівці.

Ця забудькуватість, як випливає з пояснень вчених, пов'язана з тим, що мозок під впливом алкогольних напоїв втрачає нормальну здатність передавати інформацію з короткочасної пам'яті в довгострокову.

Раніше Здоров'я 24 повідомляло, що ген ADH1B, який відповідає за швидкість розпаду спирту, впливає на любов людей до алкоголю.

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