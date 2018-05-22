Медики назвали їжу, яка не містить глютену
Багато дієтологів зазначають, що безглютенова дієта допомагає схуднути. Окрім того, є люди, які не можуть споживати продукти, у яких є глютен – через незасвоєння цієї речовини організмом.
Глютен або клейковина – це високомолекулярний білок, що міститься в ряді злакових культур. Алергію на глютен найчастіше діагностують у дітей віком 6-12 місяців і дорослих від 30 до 40 років, передає Zdorovia.
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Глютен міститься у великій кількості у більшості злакових культур, зокрема, міститься у всіх сортах пшениці, жита і ячменю. Тож хліб, кондитерські вироби, пластівці та пиво містять чимало клейковини, яка у декого викликає алергію. А ще є продукти, у які глютен вводять штучно для підвищення їх еластичності.
Безглютенова дієта необхідна людям, які хворі на целіакію – непереносність цього білка або чутливість до глютену. Дієтологи склали перелік продуктів, які не містять глютену.
Продукти, які не містять глютену:
- яловичина, свинина, куряче та інше м'ясо;
- всі види риби та морепродукти;
- молоко, кефір, натуральний йогурт, сир, масло;
- картопля, гарбуз, баклажан, цукіні, зелена квасоля та інші овочі;
- рис, кукурудза, горох, соєві боби, боби маш;
- гречка, кіноа, сорго;
- всі види горіхів, ягід та фруктів;
- гриби;
- яйця;