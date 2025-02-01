МЗС України розкритикувало використання фото українців у рекламі російського медіа "Медуза"

Україна засудила демонстрацію зображень українців, які постраждали внаслідок російського терору проти цивільного населення, у рекламі російського медіа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ України. Зауважимо, що ідеться про російське опозиційне видання "Медуза", яке базується у Латвії.

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Як відреагували в МЗС

Російське видання "Медуза" запустило рекламну кампанію з використанням кадрів війни в Україні. Відомо, що розробкою такої реклами для "Медузи" безкоштовно займалася берлінська агенція Lure.

Як наголосили в українському дипломатичному відомстві, подібне використання трагедії нашої держави, аби викликати співчуття до росіян, є цілковитою ганьбою.

Особливу "нагороду" за маркетинговий цинізм і лицемірство варто віддати агенції Lure з Берліна. Вони показали українців, які втратили родини та домівки, у рекламному ролику для російського видання Meduza,

– ідеться у повідомленні.

Речник МЗС Георгій Тихий закликав "негайно видалити весь рекламний контент, який експлуатує українські страждання, спричинені російським терором, з усіх медіаплатформ, де він з’явився.

"Ми також переконані, що українці, чиє горе було цинічно використане, заслуговують на вибачення", – резюмували у відомстві. Зауважимо, що берлінська агенція прибрала з соцмереж рекламне відео "Медузи" з кадрами війни. Однак пост про рекламу на вулицях міст так і залишається.