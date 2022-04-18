Медведчук для Кремля вже відпрацьований матеріал, – експерт про те, чи обміняють кума Путіна

Віктор Медведчук попросив президентів України та Росії обміняти його на людей та захисників заблокованого Маріуполя. Проте експерти кажуть, що для Кремля кум Путіна вже “відпрацьований матеріал”, тож там навряд погодяться на таку пропозицію.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в ефірі 24 каналу.

До теми Сумніваюся, що Кремль піде на це – Подоляк про обмін Медведчука на героїв Маріуполя

Медведчук не потрібен Росії

За його словами, для Кремля Медведчук є не такий вже цінним для Росії, він вже відпрацьований матеріал.

Він був цікавий у якості такого тіньового керівника і знавця еліти України. Медведчук багато чого знає, він учасник всіх політичних процесів, які були в Україні останні 30 років,

– наголосив експерт.

Тарас Загородній каже, що Віктор Медведчук займався вибудовуванням або корумпуванням в інтересах Росії, фінансуванням партій, рухів тощо.

За інформацією експерта, Медведчук і так вже почав "подавати на милість" ще наприкінці 2021 році.

"Чому? Бо було багато незадоволений його позицією (близькістю до Кремля – 24 канал), перш за все, в Росії. В ОПЗЖ теж не всі були задоволені тим, що Медведчук з'явився в якості одного з акціонерів партії, бо його ж нав’язали з Москви", – сказав експерт.

Медведчук сам не хоче в Росію

Загородній переконаний, що тепер Віктор Медведчук зовсім нікому не потрібен.

Думаю, що Медведчуку дуже не хочеться потрапляти в Росію, бо це не цивілізована Україна. Там будуть ставити неприємні запитання і в досить неприємний спосіб,

– додав експерт.

Чи може Медведчук бути корисним Україні? На думку експерта, він, скоріше за все, може бути корисний українській владі в якості такого собі "багажа знань, інсайтів". Можливо також може бути цікавим, наприклад, американцям.

Чи можуть обміняти Медведчука? На це питання Загородній відповів, що навряд, особливо в таких масштабах, як він запропонував. "Медведчука можуть обміняти, лише якщо росіяни підуть на принцип – "ми не кидаємо своїх", бо він є кумом Путіна і Медвєдєва", – сказав він.

Медведчук насправді дуже не хоче в Росію, – Загородній



До слова, Медведчук виступив із проханням до Володимира Зеленського та Путіна. Проросійський нардеп попросив обміняти його на жителів і захисників Маріуполя. Відповідне звернення 18 квітня опублікувала Служба безпеки України.