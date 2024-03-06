Медведчук намагається повернути громадянство України та мандат, – ЗМІ

Колишній депутат від забороненої зараз партії ОПЗЖ намагався повернути собі громадянство України. Крім цього, Віктор Медведчук також є кумом російського президента.

Одіозний Віктор Медведчук намагається через суд повернути собі український паспорт та депутатський мандат. Це вдалося встановити журналістам у ході розслідування.

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Він стверджує, що це порушує Конституцію

Медійники встановили, що за місяць після позбавлення громадянства України та депутатського мандата Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду. У такий спосіб він намагався домогтися повернення паспорта для себе та для інших депутатів-зрадників. Колишній депутат намагався переконувати, що указ Зеленського було видано "з порушенням Конституції".

Зараз розгляд його позову припинено. Також Медведчук намагався відновити своє адвокатське посвідчення, проте у лютому 2024 року суд йому відмовив.

На думку експерта з конституційного права Богдана Бондаренка малоймовірно, що судді підуть на повернення мандату чи громадянства Медведчуку.

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