Медведчук хоче поновити адвокатську діяльність в Україні

Кум Путіна Віктор Медведчук хотів відновити право на заняття адвокатської діяльності в Україні. Київський окружний адмінсуд йому відмовив, однак зрадник не здається.

Так, після того, як Київський окружний адмінсуд відмовив Медведчуку, той оскаржив це рішення в апеляції. Про це громадській ініціативі “Голка” стало відомо з тексту судової ухвали.

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Чому адвокати вимагають змінити закон "Про адвокатуру" і до чого тут Медведчук

Медведчука позбавили права на заняття адвокатською діяльністю за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини, до якої зверталися адвокати Ілля Костін та Роман Титикало.

Однак він хоче повернути собі право бути адвокатом.



Ухвала суду / "Голка"

Маємо усвідомлювати, що в Асоціації адвокатури досі діє монополія соратників Медведчука і цю монополію очолює Лідія Ізовітова. У звіті Єврокомісії прямим текстом написано, що ми маємо змінювати законодавство про адвокатуру. Нагадую всім, що воно було створене за часів зрадника Януковича і його посіпака Портнов дуже радів закону "Про адвокатуру",

– повідомили адвокати.

Вони заявили, що цей закон дозволяє соратникам Медведчука з 2012 року тримати у заручниках всіх адвокатів.

Чому це загрожує і судовій реформі

Ілля Костін та Роман Тикало зазначили, що огляду на те, що саме адвокатура дає кадри в прокуратуру і суди, то є загроза і для судової реформи.

Змінити закон – це задача профільного комітету, який очолює Денис Маслов, але вони цей процес навіть не починали,

– додав адвокат Костін, який пішов добровільно служити в ЗСУ.

До слова, раніше громадська ініціатива “Голка” дослідила зв'язки телеграм-каналів і виявила кремлівську мережу, яка дискредитує судову реформу та громадських сектор, який контролює її проведення.

Найбільше репостів у цій мережі в адвоката Ростислава Кравця, який з’явився 14 березня у програмі "Сніданок 1+1". Раніше у цю ж програму запрошували нардепа Олександра Дубінського, що викликало обурення медіаспільноти.

Нагадаємо, що Дубінського звинувачують у державній зраді.