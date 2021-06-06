Медведчук та Порошенко допомагали терористам заробляти на вугіллі: як це вдалося

Чергова серія розслідування журналістів Bihus.Info розповіла нам про те, як Віктор Медведчук опікувався не стільки обміном полоненими, скільки багатомільйонними бізнесовими оборудками. При чому, з відома і згоди тодішнього президента Петра Порошенка.

Крім торгівлі нафтопродуктами, він, виявляється, ще й займався постачанням на українські електростанції вугілля з окупованого Донбасу. Ба більше, на записах, отриманих журналістами, Медведчук розраховувався з терористами, зокрема готівкою.

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До блокпостів терористів возила Служба безпеки України. За словами Медведчука, вся ця схема "вугілля в обмін на готівку" була узгоджена з тодішнім президентом України. А питанням підвезення грошей терористам особисто займався тодішній перший заступник глави СБУ.

На кінець 2014 року цю посаду обіймав Василь Грицак. Згодом Петро Порошенко його підвищив і призначив главою Служби безпеки України.



Василь Грицак / Фото "Слово і діло"

Тоді, на початку війни, закупівлю палива в бойовиків президент Порошенко пояснював з одного боку тим, що українські електростанції спроєктовані саме під донбаське вугілля. А з іншого боку, тим, що треба підтримати грошима шахтарів, які опинилися в скруті на окупованих територіях.

Втім, слова тодішнього глави держави досить швидко виявились брехнею. Оскільки, експерти з енергетики пояснили, що українські ТЕЦ можуть працювати й на південноафриканському, і на австралійському вугіллі.

Пам'ятаєте, уряд Яценюка навіть взявся це заморське вугілля потроху закуповувати? А крім того, з'ясувалося, що перевірити, як донбаські терористи витрачають отримані від України гроші – просто неможливо.

Чи справді вони витрачають їх на зарплати шахтарям? Чи на себе? Чи на зброю, з якої потім вбиватимуть українських солдатів? Чи на пальне, яким заправлятимуть свої танки?

Відтак, в Україні все гучніше стали лунати вимоги припинити торгівлю з терористами й зупинити ввезення вугілля з окупованих територій.

Ветерани переклири дорогу до ОРДЛО

Втім, тодішня влада ніяк на це не зреагувала і продовжувала закуповувати вугілля в бойовиків. Аж поки низці ветеранів російсько-української війни не урвався терпець, і на початку 2017 року вони перекрили транспортні шляхи до ОРДЛО й розпочали торговельну блокаду окупованого Донбасу.

Це дуже розсердило президента Порошенка. І він почав лякати Україну страшними наслідками цієї блокади.

Втім, на блокадників такі апокаліптичні прогнози не подіяли і вони продовжили перешкоджати торгівлі на крові. Тоді вже президент зібрав ціле засідання Ради національної безпеки та оборони щодо блокади Донбасу, на якому висловився на підтримку торгівлі з терористами і гнівно засудив тих, хто їй перешкоджає.

Оточення Порошенка було причетне до торгівлі з терористами

Тепер ми знаємо, чому. Тому, що ваш добрий знайомий Медведчук на цьому робив гроші й чи він часом не заносив вам із того частку?



Віктор Медведчук / Фото Getty Images

І ще нам відомо точно, що оточення Порошенка таки було причетне до торгівлі з терористами. Журналісти програми "Схеми" дослідили відвідувачів офісу депутата й бізнесмена Ігоря Кононенка – найближчого соратника Петра Порошенка.

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До правої руки Порошенка приходив власник 4 ТЕЦ Анатолій Шкрібляк. Тоді мені стало відомо, що пан Шкрібляк продав половину свого енергетичного бізнесу двом невідомим кіпрським компаніям. Й одразу після цього, менеджери Кононенка швидко з'явилися в керівництві енергетичного холдингу Шкрібляка. І тоді ж, згідно з даними державної митної служби на електростанції Шкрібляка пішли ешелони вугілля з окупованого Донбасу.



Анатолій Шкрібляк / Фото Meta

Уже після втрати влади Порошенком, СБУ з'ясувала, що фірми Шкрібляка купували вугілля, яке за документами було оформлене, як російське, але насправді мало донецьке й луганське походження. Що могло дати енергетичній компанії Шкрібляка сотні мільйонів надприбутку, які потім за схемами оптимізації виводилися в офшори. І всі ці оборудки прикривалися на самих верхніх щаблях державної влади.

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Так що, виявляється, Петра Олексійовича дуже дратувала блокада, але не через втрату прибутків Медведчуком? А через те, що на вугіллі з окупованого Донбасу, крім кума Путіна, заробляло і його найближче оточення?

Таке припущення я робив ще кілька років тому. І з часом, як ми бачимо, з'являється все більше доказів того, як попередня влада гуртом і в роздріб торгувала національними інтересами. І заробляла не лише на бюджеті, а й на крові.