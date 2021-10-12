Медведчук прибув на суд: йому обирають запобіжний захід

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук 12 жовтня прибув до Печерського суду. Проросійському політику мають обирати запобіжний захід у справі щодо держзради.

Під судом зібралися журналісти, а також молодики у спортивних костюмах. Останні намагаються прикривати свої обличчя.

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До речі, прокурори проситимуть, щоб Медведчука взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 1 мільярд гривень.



Молодики під судом / Фото Мар'яни Черкасець, 24 канал

Кум Путіна назвав справу "туфтою"

Медведчук прибув до Печерського суду близько 14:30. Він стверджує, що плівки СБУ з його розмовами про вугілля – несправжні. Справу він назвав "туфтою та фальсифікацією".

Кум Путіна заявив, мовляв, влада "перетнула червоні лінії".

Політик каже, що клопотання про арешт та заставу йому вручили, аби замінити домашній арешт на реальний.

Підозра Медведчуку у держзраді: що відомо

Медведчуку 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке політик, ймовірно, купував у бойовиків на Донбасі.

Підозрюють, що він сприяв, аби організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.

Слідство має записи, на яких Медведчук начебто стверджував, що має гарантії від вищих посадовців України.

Медведчук перебуває під домашнім арештом за іншою справою з травня 2021 року. Вона стосується розграбування національних ресурсів у Криму. До речі, під час брифінгу політика на його нозі помітили електронний браслет.



Правоохоронці біля суду / Фото Мар'яни Черкасець, 24 канал

Суд обирає запобіжний захід Медведчуку: дивіться відео