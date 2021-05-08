Побільше нам перемог, – запис ймовірної розмови, де Медведчук вітає бойовика Пушиліна

24 канал отримав у розпорядження запис ймовірної розмови лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Вони обмінюються вітаннями до Дня перемоги. При цьому, бажають один одному "побільше перемог у житті".

Розмова відбулася 9 травня 2015 року. Медведчук подзвонив Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" – його днем народження та Днем перемоги.

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Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився Медведчуку парадом, який окупанти влаштували до Дня перемоги.

Розмови Медведчука з ватажком бойовиків:

Денис Пушилін: Да…

Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги.

П: Дуже дякую. А я вас вітаю з днем перемоги.

М: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.

П: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.

М: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно…

П: Я впевнений, що все буде добре. Й ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…

М: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!

П: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?

М: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється – 24 канал). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.

П: Спасибі.

М: Давай, па-па.

Запис ймовірної розмови Медведчука та Пушиліна: слухайте аудіо

Хто такий Денис Пушилін

39-річний ватажок донецьких бойовиків. Народився у Макіївці. Від початку Революції Гідності агітував за "проголошення незалежності Донеччини" та приєднання до Росії.

За інформацією ЗМІ, Пушилін є креатурою ГРУ та помічника російського президента – Владислива Суркова. Мовляв, він їздив до них консультуватися, навіть не ховаючись.

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