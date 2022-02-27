Кум очільника Кремля Путіна та Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Нацполіція не знайшла нардепа від "ОПЗЖ" на місці.

Журналістам напередодні цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора – наразі неофіційно. Однак ексзаступник глави МВС Антон Геращенко

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Так, 26 лютого Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом, однак там його не знайшли.

Перевірено. Я це підтверджую. Зрадник України Віктор Медведчук втік з домашнього арешту,

– заявив Геращенко.

Ексзаступник голови МВС наголосив, що після перемоги над Росією будуть питання до судді, який вирішив зняти з Медведчука електронний браслет. А сам кум Путіна, ймовірно, повторить долю експрезидента Януковича і буде жити в Росії.

Водночас адвокатка Медведчука підтвердила, що той покинув свій будинок у Києві, в якому перебував під арештом. Однак, за його словами, нібито залишатиметься у Києві. У коментарі Суспільному вона додала, що Медведчук нібито повинен був змінити місце перебування "на більш безпечне", бо йому буцімто "погрожували радикальні угрупування".

За кілька днів до війни Росії проти України до Білорусі поспішно втекла Оксана Марченко – дружина нардепа. Також закордоном перебувають й більшість соратників Медведчука, зокрема Кива, Королевська, Рабінович та інші.

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.