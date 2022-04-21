Медведчука тільки зараз захотіли виключити з комітету Ради з питань прав людини та деокупації

Віктора Медведчука хочуть виключити з комітету Верховної Ради з питань прав людини та деокупації захоплених Росією територій. Уже готова відповідна постанова.

Про це рішення щодо кума Путіна та підсудного політика, стало відомо 20 квітня. Слід зауважити, що зараз цей кремлівський посіпака вже в СІЗО, але він досі вважається народним депутатом України.

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Хто вніс на розгляд проєкт

Проєкт про виключення Медведчука з комісії має номер #7301. Його вніс голова Парламенту зі своїми заступниками.

Повна назва комітету, до якого з 2019 року входив цей зловмисник – "Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин".

Постанова про виключення Медведчука / Зображення телеграму "Залізний нардеп"

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