Скотився до яєчні в Криму: Малюк розповів про долю Медведчука
Джерело:Наталія Мосейчук
Кремль більше не рахується з Віктором Медведчуком. Заможне життя державного зрадника скотилося до замовлення яєчні в кафе у Криму.
Навіщо опублікували фото Медведчука з Ялти
Долю Медведчука прокоментував начальник Служби безпеки України Василь Малюк. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя кума Владіміра Путіна кардинально змінилося.
Цікаво Для обміну Медведчука змінювали законодавство, – нардеп
Малюк прокоментував фотографії Медведчука з дружиною Оксаною Марченко, де ті їдять в закладі в окупованій Ялті. Начальник СБУ припускає, що Кремль міг спеціально "засвітити" нардепа, щоб показати, що той ще живий.
Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку, вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був "королем життя". Принаймні він себе так відчував,
– сказав Малюк.
Крім того, чиновник переконаний, що Медведчук зустрічався з Путіним.
Долю Медведчука може повторити Богуслаєв
Глава СБУ також розповів, що колишній президент компанії "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв може піти стопами Медведчука. Зараз бізнесмен перебуває під вартою. Однак з огляду на його поважний вік такий запобіжний захід взагалі може стати "довічним ув'язненням".
Тож існує ймовірність, що після всіх допитів Богуслаєва обміняють на українських військових. Нагадаємо, що його підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі.