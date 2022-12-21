Скотився до яєчні в Криму: Малюк розповів про долю Медведчука

Кремль більше не рахується з Віктором Медведчуком. Заможне життя державного зрадника скотилося до замовлення яєчні в кафе у Криму.

Навіщо опублікували фото Медведчука з Ялти

Долю Медведчука прокоментував начальник Служби безпеки України Василь Малюк. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну життя кума Владіміра Путіна кардинально змінилося.

Цікаво Для обміну Медведчука змінювали законодавство, – нардеп

Малюк прокоментував фотографії Медведчука з дружиною Оксаною Марченко, де ті їдять в закладі в окупованій Ялті. Начальник СБУ припускає, що Кремль міг спеціально "засвітити" нардепа, щоб показати, що той ще живий.

Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку, вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був "королем життя". Принаймні він себе так відчував,

– сказав Малюк.

Крім того, чиновник переконаний, що Медведчук зустрічався з Путіним.

Долю Медведчука може повторити Богуслаєв

Глава СБУ також розповів, що колишній президент компанії "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв може піти стопами Медведчука. Зараз бізнесмен перебуває під вартою. Однак з огляду на його поважний вік такий запобіжний захід взагалі може стати "довічним ув'язненням".

Тож існує ймовірність, що після всіх допитів Богуслаєва обміняють на українських військових. Нагадаємо, що його підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі.