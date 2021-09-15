Медведчука треба обміняти на кримських татар, – російський правозахисник
Джерело:24 канал
Росія активно затримує кримських татар. Однією з причин є обурення Москви через Кримську платформу. В України є цінний актив, який можна обміняти – кум президента Росії Віктор Медведчук.
Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що його можна обміняти на кримських татар та інших засуджених українців. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.
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Фейгін наголосив, що Медведчука можна обміняти на низку людей. Зокрема і заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.
В України є цінний актив – Медведчук. Думаю, його треба засудити і обміняти на кілька десятків, а той сотні засуджених у російських тюрмах,
– запевнив російський правозахисник.
Фейгін: Медведчук – зрадник
Він зазначив, що це дуже важливо, адже Медведчук лише шкодить Україні.
"Він зрадник, який займався послабленням суверенітету України, торгував нею наліво і направо. Чому б не обміняти? Думаю, для кума Путіна це був би допустимий варіант. Такі переговори мали б шанси", – підсумував Фейгін.
Він також зауважив, що затриманням кримських татар Росія висловлює своє обурення на дії України. Москва реагує, як вміє – репресіями.
Марк Фейгін прокоментував затримання кримських татар: дивіться відео
Репресії щодо кримських татар: останні новини
- Окупанти затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Йому загрожує до 15 років ув'язнення через нібито "диверсію".
- Після цього окупанти провели обшуки в Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова. Усіх їх також затримали.
- Глава Меджлісу Рефат Чубаров повідомив про те, що затриманих окупанти катували. За його словами, одного із бранців Кремля били струмом, вивозили в ліс й імітували розстріл.