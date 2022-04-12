Медведчука затримали: українці одразу ж атакували мемами
Володимир Зеленський ввечері 12 квітня повідомив про арешт кума Путіна Віктора Медведчука. У мережі миттєво почали поширюватись меми про горе-депутата.
Саме тому 24 канал зібрав найцікавіші меми, фотожаби, жарти та відео "за участі" політика. Дивіться підбірку з його "нещасним" лицем.
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Люди за декілька хвилин створили сотні мемів
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, відомий своїм позитивом та почуттям гумору, опублікував кадри з Віктором Медведчуком та відомим полоненим з прізвиськом "Чмоня".
Чмоні охороняють Віталія Кіма / Фото Миколаївської ОВА
Кум Путіна сидить поруч з сумним Кіану Рівзом / Фото memargam
Віктор Медведчук судився за книгу про Василя Стуса / Фотоmemargam
Ексречниця президента Зеленського показала жарт про Путіна / Фото Юлії Мендель
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Люди почали публікувати відео нібито за участі Медведчука
Ба більше користувачі масово порівнювали Медведчука з "Чмонею" – російським полоненим солдатом, родом з Горлівки, Андрієм Рязанцевим, з якого мережа сміялась раніше через його дрібний та цікаво вдягнутий одяг.
Депутата порівняли з "Чмонею" / Фото privatnamemarnya
Підбірка мемів з Віктором Медведчуком / Фото "Мемаграм"
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