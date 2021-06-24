СБУ прийшла з обшуками в офісі ОПЗЖ та додому до мами Марченко

Правоохоронці зранку 14 червня прийшли з обшуками в офіс ОПЗЖ та у будинок мами Оксани Марченко. Такі дії пов'язані з кримінальною справою проти Віктора Медведчука.

Деталі обшуків у Медведчука

Поліцейські вдома у тещі політика шукають докази його державної зради. Про це заявив нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ренат Кузьмін.

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У коментарях до свого допису проросійський нардеп також опублікував фото з місця обшуків. На ньому видно, як кілька силовиків стоять біля дверей будівлі.



У соратників Медведчука проводять обшуки / Фото Рената Кузьміна

У Службі безпеки України журналістам 24 каналу підтвердили інформацію про обшуки, однак деталей не назвали.

Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку,

– заявили у СБУ.



Правоохоронці в офісі Медведчука

Попередні обшуки у нардепа

11 травня обшуки проводили у київському будинку Медведчука на вулиці Монтажників, де політик проживає разом із своєю сім'єю. Тоді охорона чиновника довго не давала працівникам СБУ потрапити на територію будинку.

Перед тим, наприкінці березня, правоохоронці проводили слідчі дії в організації "Український вибір", яку пов'язують з кумом Путіна.

Справа проти Медведчука: коротко

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у державній зраді. Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму. Крім того, нардепа звинуватили у тому, що він передавав росіянам інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України.

13 травня куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня.