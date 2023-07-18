"Судний день" настав: рівно рік тому Медведєв видав пророчу заяву

У Росії ніяк не можуть визначитися з так званими "червоними лініями" та іншими межами, які буцімто перетинає Україна. Нагадаємо, що рік тому Дмітрій Медведєв уже погрожував Судним днем.

Відповідну погрозу він зробив 17 липня 2022 року. Гучна заява пролунала як попередження для України. Мовляв, ось що на неї очікує, якщо наша держава битиме по Криму.

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Медведєв рік тому обіцяв Судний день

Тоді він бідкався на заяви, пов'язані з Кримом. І у дусі Кремля наголошував на так званих "наслідках".

А наслідки очевидні, що в разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там одномоментно настане Судний день. Дуже швидкий і важкий. Сховатися буде дуже складно,

– наголосив він.

Цікаво, що в липні 2022 року Медведєв говорив про Судний день у разі удару по Криму. Вже у жовтні того ж року наші військові атакували Кримський міст, що вже підтвердили у Міноборони. А 17 липня 2023 року ця "незаконна споруда" знову зазнала удару. Хай там як, а погрози Медведєва так і залишаються погрозами.

Медведєв погрожував Україні ще у 2022 році Судний день: дивіться відео

До слова, цього разу він не зміг утриматися від свого коментаря. Цікаво, що Медведєв проілюстрував, як потрібно поводитися з самою Росією.

Світовий і наш власний досвід показує, що з терористами неможливо боротися міжнародними санкціями, залякуванням або вмовляннями. Вони розуміють тільки мову сили. Тільки персональні і зовсім негуманні методи,

– наголосив він.

Дуже цікаво, що його слова ідеально лягають у метод, яким необхідно боротися із самою Росією, яка тероризує не лише Україну, а й весь світ.

Водночас Медведєв погрозив, що необхідно "знищувати вище керівництво". Також, за його словами, необхідно "підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів". Що ж, чергова демонстрація того, що ми маємо справу з кровожерливими людожерами, які намагаються вдати з себе жертву.

Зауважимо, що вибухи 17 липня на Кримському мосту сталися посеред ночі. Їх чули відразу два. Внаслідок цього "незаконна споруда" зазнала серйозних руйнувань. Відомо, що одна пролітна частина автошляху потужно понищена та не підлягає відновленню. Крім того, постраждало залізничне полотно.