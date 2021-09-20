Медведєв через невідому хворобу не прийшов у штаб партії, Лавров і Шойгу теж не з'явились

Голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв не приїхав в громадський штаб партії після виборів. Усе через "загадкову" хворобу. До штабу також не прийшли очільник російського Міноборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Оточення Володимира Путіна не з'явилося у штабі після завершення виборів до Держдуми. За словами секретаря генради "Єдиної Росії" Андрія Турчака, зокрема, туди не прийшов Медведєв.

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Медведєв, Лавров, Шойгу не прийшли у штаб

Розмовляв з головою партії Дмитром Анатолійовичем Медведєвим. Він захворів, у нього сильний кашель, він не зміг сьогодні (19 вересня – 24 канал) бути разом з нами,

– зазначив Турчак.

Що стало причиною нездужання Медведєва, він не уточнив.

Крім того, до громадського штабу "Єдиної Росії" з невідомих причин також не прийшли глава Міноборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Вони очолювали список партії на виборах.

Самоізоляція Путіна

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили хворих на коронавірус. Через це він вирішив піти на самоізоляцію, адже контактував із декількома хворими.