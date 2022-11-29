НАТО має покаятися, – Мєдвєдєв у розпачі закликав Альянс розпуститися

Дмітрій Мєдвєдєв дійшов "серйозного висновку" – НАТО має розпуститися. "Великий росіянин" вважає, що 30 країн терміново мають "покаятися".

Нову порцію маразму маріонетка Владіміра Путіна висловив у своєму телеграмі, повідомляє 24 канал. Схоже, що єдиними обов'язками заступника голови Радбезу Росії є періодично вигадувати якийсь абсурд та фейки.

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На цей раз Мєдвєдєв висловився про НАТО

Російський чиновник у вельми дипломатичній манері назвав представників НАТО "наглими вискочками". Мєдвєдєв, який так само як й інші російські чиновники причетний до вбивства українців, заявив, що це Альянс у всіх країнах "вбиває" старих людей та дітей.

Мовляв, НАТО постачає зброєю всякому "зброду". При цьому Мєдвєдєв забув згадати, що у його країні взагалі зеків на війну посилають. Потім ці злочинці у складі ПВК "Вагнер" вбивають російських "мобіків".

Далі Мєдвєдєв почав розказувати, що НАТО очолюють "злочинці", які діють лише на користь так званих "англосаксонських країн". Однак він забув, що Росію очолюють злочинці, які діють виключно у власних інтересах.

Цивілізованому світу ця організація (НАТО – 24 канал) не потрібна. Вона має покаятися перед людством і бути розпущена як злочинне угруповання. Але навіть Pontifex Maximus не зможе відпустити гріхи,

– резюмував російський політик.

В кінці Мєдвєдєв додав, що у разі, якщо НАТО надасть Україні ППО Patriot, то "друга армія" світу одразу їх знищить. Мабуть, це буде так само як і з системами HIMARS, які росіяни ледь не кожного дня знищували на словах. На ділі ж виявилося, що окупанти не змогли влучити в жоден з комплексів.

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Попереднього разу посіпака Путіна мріяв про захоплення Києва. Це виглядало особливо нікчемно на тлі того, що недавно росіяни втекли з Херсона.