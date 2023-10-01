Цілі "СВО" знову змінилися: яку маячню плів Медведєв
Дмітрій Медведєв вкотре намагався залякати Україну та наших партнерів. Він заявив, що дозвіл завдавати ударів ракетами TAURUS по території Росії, взамін дає право окупантам бити по Німеччині. А такаж фантазував про території, які країна-агресорка нібито захопить.
Такі заяви створені для залякування Заходу. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що з Україною ця "гра" не пройшла ще на початку повномасштабного вторгнення.
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Хочуть створити інформаційний тиск
За словами політолога, Медведєв – це людина, яка озвучує тези, в які вірить, але які не готовий озвучити Владімір Путін, тому до них треба ставитись серйозно. Росіяни добре зрозуміли таку гру: якщо Захід лякати, то він лякається. За цією ж логікою вони хотіли "взяти Київ за 3 дні", але з Україною "гра" із залякуванням не спрацювала. Відтак, останні заяви Медведєва є більше тиском на європейців.
Здійснюється тиск на пересічних німців, британців, що нібито може бути третя світова через те, що вони допомагають Україні. Цю тезу заганяють в інформаційне поле, потім її "підігріватимуть" проплаченими "лідерами думок", для того, щоб виник прямий зв'язок: допомога Україні означає третю світову,
– розповів Олег Лісний.
Відтак, єдиним виходом начебто стануть переговори, хоча зрозуміло, що реальних сил і навіть хоробрості для такої "війни" у Росії немає. А під час перемовин, країна-агресорка зможе обдурити, переграти й отримати те, що їй зараз так необхідно – паузу.
“Цю паузу Путін зможе "продати" всередині (Росії – 23 Канал) як перемогу, тому що росіяни живуть в телевізорі. Якщо він скаже, що це пауза через те, що ми все захопили, наводимо порядок, а потім підемо далі, то народ повірить, що така перемога", – зауважив Лісний.
Політолог пояснив, що означають останні заяви Медведєва: дивіться відео
Чи змінилися цілі так званого "сво"
Медведєв також взявся розповідати, що Росія нібито захопить, ще 5 українських територій. Але такі його слова, на думку політолога, означають, що війна буде тривалою і до цього Медведєв готує росіян.
Заяви Медведєва мають таку логіку: ми готові воювати довго, готові пересидіти уряди в інших державах, а наша головна мета – знищити Україну. Це дуже серйозні заяви, але чи є у них на це спроможності – велике питання,
– акцентував політолог.
Також невідомо, чи вистачить в окупантів ресурсів, якщо нам ефективно допомагатиме Захід. Окрім цього, такі повідомлення мають бути сигналом для всіх людей, які кажуть, що з Путіним можна домовитись.
Устами Медведєва вони сказали, що хочуть знищити Україну. Для нас це сигнал готуватися до серйозної війни, якісніше працювати з партнерами для того, щоб вони також усвідомлювали, що є загроза і Росія не збирається відступати, незважаючи на те, чи є в неї сили,
– наголосив Лісний.
Тож ворога треба сприймати серйозно, а чи вийде у нього реалізувати свої цілі – залежатиме від нас і наших партнерів.
Заяви Медведєва: що відомо
- Дмітрій Медведєв виклав абсурдний допис у соцмережах. Він назвав псевдовибори на тимчасово окупованих територіях буцімто "відновленням історичної справедливості", а потім нахвалював загарбників та брехав про "єдність". Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк коментуючи ці заяви, сказав, що на загарбників чекатиме юридична відповідальність та можливість написати тюремні мемуари в класичному стилі "нас не так зрозуміли".
- Ще раніше одіозний політик обурювався, чому Україна підраховує скільки у держави-агресорки залишилося різних видів озброєнь. Він написав, що Росія не просто сама виготовляє зброю, а й перевищує "поточні потреби збройних сил". Ймовірно, Медведєв уже давно не отримував актуальну інформацію з фронту.
- Путінський посіпака також скаржився на нібито "хамство й огидну самозакоханість західних країн", а у відповідь на санкції почав вкотре залякувати інші держави. Він пригрозив, що в якийсь момент терористи знову здійснять атаку в стилі 11/09/2001, але з атомною або біологічною складовою. Такі цинічні заяви він озвучив напередодні 11 вересня – цього дня у 2001 році світ спостерігав за жахливими терористичними актами, в результаті яких загинуло майже 3000 людей.