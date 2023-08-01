Росії серйозних наслідків не оминути: у США відреагували на ядерні погрози Медведєва

Росія продовжує бряцати ядерною зброєю. Напередодні Медведєв пригрозив Заходу ударом у випадку, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішним.

Реакція Білого дому на чергову погрозу з Кремля не забарилася. В Адміністрації Байдена вважають риторику Медведєва "безрозсудною та безвідповідальною".

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Ядерний удар буде катастрофою

На цьому у понеділок наголосив речник Ради національної безпеки. Водночас він додав, що США не бачать жодних ознак, що Росія готує до застосування ядерну зброю.

Застосування ядерної зброї в Україні – чи будь-де – було б катастрофічним для світу і мало б серйозні наслідки для Росії,

– наголошує він.

За словами речника, за ситуацією продовжують уважно стежити. Водночас у США не бачать "жодних причин для коригування нашої власної ядерної політики".

Медведєв і його погрози ядерним ударом

Напередодні Медведєв видав свій черговий пост у телеграмі. У ньому він вкотре погрозив, що Росія готова завдати ядерного удару.

Він вирішив спрогнозувати, що контрнаступ ЗСУ увінчається успіхом, а так і буде. І в такому разі, бідкалася маріонетка Путіна, "іншого виходу просто не залишиться". І що Росія буцімто буде вимушена завдати ядерного удару.

Ми ж зауважимо, що погрози з Кремля не лякають Джо Байдена. Він раніше заявив, що не вірить у те, що Росія здатна розгорнути ядерну зброю.

Водночас ми спостерігаємо іншу загрозу. І пов'язана вона з мінуванням Запорізької АЕС.

ЗАЕС може вибухнути у будь-який момент

На цьому наголошує міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі.

Вони (міни на ЗАЕС – 24 Канал) можуть вибухнути в будь-який момент. Ми просто не знаємо, коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це викликає тривогу,

– сказав Галущенко.

Він підкреслив, що від росіян можна очікувати чого завгодно після підриву Каховської ГЕС. Герман Галущенко додав, що окупанти можуть "повторити подвиг". Правда, цього разу вже з атомною станцією у головній ролі.