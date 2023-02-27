Медведєв пригрозив знищенням людській цивілізації: в ОП вже відповіли

Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв видав чергову порцію погроз на адресу колективного Заходу. Медведєв вирішив налякати "людську цивілізацію" знищенням у разі загроз для Росії.

Експрезидент Росії поширив риторику Владіміра Путіна, який заявляв, що світу без Росії не може існувати, пише 24 Канал. У коментарі пропагандистам Медведєв натякнув на застосування ядерної зброї, якщо постане питання про існування самої Росії.

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Медведєв пригрозив ядерною зброєю

"Якщо серйозно постане питання про існування самої Росії, воно буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації. І тут не повинно бути жодних двозначностей. Світ без Росії нам не потрібен", – заявив Медведєв.

Він поскаржився, що, мовляв, "переговори з Україною важко розпочати через накачування київського режиму зброєю". У цьому контексті Медведєв також повторив риторику Путіна, який стурбований тим, що Україна отримує потужну допомогу.

Наші вороги займаються саме цим, не бажаючи зрозуміти, що їхні цілі свідомо ведуть до тотального фіаско. Програшу для всіх. Краху. Апокаліпсису. Коли про колишнє життя доведеться забути на століття, поки не перестануть випромінювати радіацію димні завали,

– цинічно заявив Медведєв.

На заяву Медведєва відреагували в ОП

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заяви Медведєва. Він звернув увагу на те, що Росія хоче безкарно тероризувати іншу країну, а коли отримує відповідь, то скаржиться, що її чіпають.

"Коли Росія укотре каже про ядерний конфлікт, бо "світ без РФ" їй не потрібен, постають два питання. Перше: а навіщо напали на іншу країну? І друге: пропонуєте світу дати вам право безкарно різати громадян іншої країни, а якщо вас добре б'ють, то одразу верещати "Не чіпайте нас!"?", – зазначив Подоляк.

У Кремлі почали говорити про розвал Росії

В останні дні в Кремлі різко почала змінюватися риторика, в якій відверто говорить про розпад Росії. Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звернув увагу на заяву все того ж Медведєва.

Він згадав слова Мєдвєдєва, який заявив, що якщо Росія програє у війні, то країна перестане існували.

Мєдвєдєв каже, що розвал Росії – це недопустимо, тому що це та "червона" межа. Представники керівництва Росії починають говорити дуже приємні для нас речі. Вони усвідомлюють, що Росія вже на грані розвалу і що саме це – мета всього цивілізованого світу,

– сказав Веніславський.

Народний депутат додав, що така зміна риторики Кремля відбулася на тлі поразок Росії на фронті.

Що цікаво, Путін теж заговорив про розпад Росії. Він заявив, що Захід буцімто має план розпаду Росії, внаслідок чого може зникнути етнос росіян. Путін намагається ще більше мобілізувати російське суспільство, представляючи війну, як загрозу самій Росії.