Погрози медведєва – це шизофашизм, дивне явище, – Фейгін

Роль дмітрія медведєва у росії – відверто клоунська. Однак він як заступник голови ради безпеки країни-агресорки висловив недвозначну погрозу у бік Європи.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що такі погрози путінського посіпаки можна назвати лише одним терміном – шизофашизм. Про це він сказав на стрімі 24 каналу.

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Як вважає філософ Михаїл Епштейн, це по суті фашизм під маскою боротьби з фашизмом. Тобто, розколотий світогляд, свого роду карикатура на фашизм, але серйозна та небезпечна.

Шизофашизм проявляється в істеричній ненависті до свободи, демократії, до всього чужоземного, до людей іншої ідентичності, а також у пошуку ворогів і зрадників серед свого народу.

Погрози медведєва – це і є шизофашизм, дивовижне явище,

– сказав Фейгін.

Додамо, що цей шовіністичний світогляд перебуває в шизофренічному розколі з прагненням використовувати ті самі блага, які забезпечує "ворог". Мовиться про можливість мати нерухомість за кордоном, привілей давати освіту дітям у Європі чи США, зберігати рахунки в їхніх банках і так далі.

Чи варто сприймати всерйоз такі погрози

"медведєв – дурень. І усі це знають, навіть у кремлі. Тому те, що він говорить до жодних практичних речей не призведе. Тим не менше, він озвучує ідеї, які лунають у кремлі", – додав правозахисник.

медведєва не варто недооцінювати

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 каналу зазначав, що дикі заяви путінського посіпаки дмітрія мєдвєдєва точно грають на руку Україні, однак його не варто недооцінювати.

І додав, що росія не ризикне робити провокації на АЕС в Європі. Однак цілком може спробувати провести кібератаки на таку інфраструктуру, але не з катастрофічними наслідками.

Повністю інтерв'ю з Фейгіним: дивіться відео

медведєв, схоже, не вийшов із запою, й далі погрожує

Після низки обстрілів російськими військовими Запорізької АЕС путінський прихвостень заявив, що "випадковості" можливі і на атомних станціях у країнах ЄС.

"Кажуть, що це (обстріли української АЕС в Енергодарі – 24 канал) відбувається чисто випадково, типу, "ми не хотіли". Що тут скажеш? Давайте не забувати, що в Євросоюзі теж є атомні електростанції. І випадковості там також можливі", – написав медведєв.