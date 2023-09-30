Медведєв розмріявся про захоплення всієї України: у Зеленського красиво вказали йому на місце

Дмітрій Медведєв пригрозив Україні окупацією ще більшої кількості її територій. В Офісі Президента відреагували на чергову публічну ганьбу заступника голови радбезу Росії.

Дмітрій Медведєв виклав абсурдний допис у соцмережах та присвятив його псевдосвяту, яке ухвалив Владімір Путін. Відтепер 30 вересня окупанти святкують захоплення частини територій України та називають це "днем возз'єднання Росії".

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Що наговорив Медведєв цього разу

Посіпака Владіміра Путіна назвав псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України нібито "доленосним рішенням" та буцімто "відновленням історичної справедливості". Потім він почав нахвалювати загарбників та брехати про "єдність", "самовідданість" та "колосальну волю" жителів країни-агресорки.

Колишній президент Росії після цього вкотре поширив фейки кремлівської пропаганди про "нацистів" в Україні та "російські території". Також він відкрито зізнався, що держава-терорист не полишатиме спроб повністю захопити нашу країну та знищити її.

"Спеціальна військова операція" триватиме до повного знищення нацистського київського режиму та звільнення від ворога споконвіку російських територій,

– сказав Медведєв.

Він додав, що кількість нових регіонів у складі Росії нібито зросте.

Що йому відповіли в ОП

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у відповідь нагадав, що немає жодних "нових територій Росії" чи "анексованих територій". За його словами, Росія не зможе зберегти контроль над тією частиною України, яка на цей час перебуває у тимчасовій окупації. Він зауважив, що є лише територія України, включно з українським Кримом, на якій під час важких боїв знищується російське окупаційне угруповання разом з авторитарними амбіціями Кремля.

Ба більше, системне професійне обнуління вчорашніх російських понтів (репутації країни, якої нібито треба боятися) після 584 днів війни надто очевидне, щоб звертати увагу на чергові "загрозливі" виступи офіційних осіб Росії,

– заявив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака назвав Медведєва та подібних йому окупантів суб'єктами та запропонував їм дочекатися фіналу російсько-української війни. Подоляк нагадав, що на загарбників чекатиме жорстка юридична відповідальність та можливість написати тюремні мемуари в класичному нудному стилі "нас не так зрозуміли".

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